Lisa Cornelissen had niks met atletiek, maar hoopt nu als verspringer de Paralymics te halen

Tijdens de talentendag op Papendal werd ze gescout. Tegen al haar verwachtingen in bleek atletiek haar sport te zijn. Negen jaar later heeft de nu 21-jarige Lisa Cornelissen één doel: met verspringen op de Paralympische Spelen te staan. ,,Zolang je maar in jezelf gelooft, kom je er wel.’’

Met sporten had Lisa Cornelissen niet veel. Ernaar kijken deed ze überhaupt niet. Toch was dat voor de Helmondse wel belangrijk. Als baby van vier maanden liep ze een hersenvliesontsteking op. Hierdoor heeft Cornelissen spastische verlammingen aan de rechterkant van haar lichaam. Beperkt voelt ze zich allerminst, maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is om haar spieren in beweging te houden.

Daarom ging ze bij een revalidatiecentrum op zoek naar een sport. ,,Toen ben ik uitgenodigd voor die talentendag op Papendal’’, vertelt ze. ,,Dat was in 2013. Eenmaal daar ben ik gescout voor atletiek. Daar had ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik dacht altijd: daar word ik moe van, dat is niks voor mij.”

Wagen aan atletiek

In het begin leek Cornelissen atletiek af te zweren, maar toch besloot de nu 21-jarige om zich eens bij de Helmondse Atletiek Club (HAC) aan de sport te wagen. En met succes; sindsdien is Cornelissen verkocht aan de sport, en dan met name de 100 meter sprint en het verspringen. Zo heeft ze drie Nederlandse records op haar naam staan en staat ze zesde op de wereldranglijst van verspringers met eenzelfde beperking (spasme, klasse T37).

Als verspringster wil Cornelissen, inmiddels lid van Eindhoven Atletiek, ook naar de Spelen van 2024 in Parijs. ,,Bij het verspringen maak ik nou eenmaal de meeste kans. Dat het dan gaat over de Paralympische Spelen, vergeet ik soms even. Voor mij voelt mijn ‘beperking’ normaal. Soms heb ik niet eens door dat ik iets heb.”

Volledig scherm Lisa Cornelissen op de verspringaanloop. © DCI Media

Wat de Helmondse zo leuk vindt aan het verspringen? Vooral het bezig zijn, vertelt ze. ,,Lekker onder de mensen, je spieren warmhouden. Het gevoel dat je krijgt als je in het zand belandt, is zo goed. Maar ook het werken naar je doel vind ik supergaaf. Dat is voor nu dus de Spelen in Parijs.’’

Daarvoor moet ze 4,30 meter springen, maar nu zit ze nog op 4,08. ,,Ik moet dus nog wel wat centimeters halen. Maar eerst de focus op het WK, daarna komt Parijs. Gelukkig heb ik goede hoop. Elke dag werk ik superhard en word ik steeds weer een beetje beter.’’

Quote Dat had ik nooit van mezelf verwacht, maar toch lukt het me nu Lisa Cornelissen (21), Eindhoven Atletiek

Dat is overigens ook zo met de 100 meter, die ze met enige regelmaat loopt. ,,Ik haal hem nu met 15,86 seconden. Dat had ik nooit van mezelf verwacht, maar toch lukt het me nu. Zolang je maar in jezelf gelooft, kom je er wel.’’

Haar toekomst voorziet Cornelissen hetzelfde als wat ze momenteel doet; werk combineren met topsport. ,,Ik sport elke dag, maar werk daarnaast ook nog 32 uur per week bij Driessen Groep. Dat gaat tot nu toe altijd goed. Mijn werk steunt mij overigens ook helemaal in mijn Paralympische droom. Dat is superfijn om te weten.’’