LIVE | Van Rijthoven start voortvarend en wint de eerste set

Eindhoven­se toren­spring­ster Praaste­rink debuteert als elfde op WK: ‘Heel coole ervaring’

Schoonspringster Else Guurtje Praasterink eindigde bij haar WK-debuut als elfde in de finale op het onderdeel 10 metertoren. Voor de 19-jarige Eindhovense was het een surprise dat ze in Hongarije de eindstrijd haalde. ,,Echt heel leuk.”

27 juni