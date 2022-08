Maaike de Waard vanuit Eindhoven gestaag op weg naar de zwemtop

De Eindhovense Maaike de Waard zwom zich afgelopen juni bij de WK in Boedapest individueel drie keer bij de beste tien van de wereld. Het kan dus zijn dat we de 25-jarige sprintster met de dubbele specialisatie rug- en vlinderslag vaak terug gaan zien in finales op de EK in Rome.

Ineens is ze de oudste in de Eindhovense trainingsgroep van Patrick Pearson. Maaike de Waard hoeft echter niet zo nodig het voorbeeld te zijn. ,,Maar als iemand benieuwd is hoe ik het doe, help ik wel”, zegt De Waard over haar nieuwe status. Bij de Europese zwemkampioenschappen op de langebaan in Rome draait ze vanaf vandaag (series 50 meter vlinderslag) een vol programma en is ze zeker een outsider voor de medailles.

In de slipstream van Kira Toussaint (rugslag) en de inmiddels gestopte Ranomi Kromowidjojo (vlinderslag) baande ook De Waard zich gestaag een weg naar de wereldtop. Pas 25 jaar is ze, maar toch woont ze voor haar sport inmiddels tien jaar in Eindhoven. Ze koos al vroeg voor de zwemsport en de middelbare school moest daarop afgestemd worden. Ze kon naar een Topsport Talentschool in Rotterdam, dichter bij haar Zuid-Hollandse woonplaats Rozenburg en het zwembad in Dordrecht waar ze trainde. Maar die omgeving trok haar niet.

Quote Mijn ouders zeiden ook: ‘als jij naar Eindhoven wilt, gaan wij dat regelen’ Maaike de Waard (25), zwemster op EK

Dus toog De Waard naar Brabant en ging ze naar het Sint-Joriscollege. ,,Daar vond ik wat ik zocht en leuk vond. En als je uiteindelijk doorbreekt kom je toch in het trainingscentrum in Amsterdam of Eindhoven terecht. Dus of het nou op mijn 15de of 18de is, ik zou toch die kant op moeten. Mijn ouders zeiden ook: ‘als jij dat wilt, gaan wij dat regelen.’ Ik heb er absoluut geen spijt van gehad. Eindhoven is een fijne stad waar ik me op mijn plek voel.”

Olympische Spelen

Sinds 2020 volgt ze aan Fontys de opleiding Orthopedisch Technologie. ,,Wel in een ander tempo, ik heb mijn eerste jaar net afgerond. Het was wel een risico om te starten met een studie terwijl ik nog niet geplaatst was voor de Olympische Spelen, maar ik wilde gewoon wat naast het trainen gaan doen.”

Tokio haalde ze en daar reikte ze tot de halve finales van de 100 meter rugslag. Op dat nummer ligt de focus omdat op haar slagen de enkele baan niet tot het olympisch programma behoort. Na haar goede optredens op de afgelopen WK was de periode lang genoeg om weer even goed te kunnen trainen richting deze EK. ,,Ik voel me goed en na dat toernooi was de zin om te zwemmen ook niet weg. Al merk ik wel dat het seizoen lang is, maar dat voelt iedereen.”

Bronzen medaille op 50 meter rugslag

Op de 50 meter rugslag won De Waard vorig jaar mei de bronzen medaille. Kira Toussaint is de titelverdedigster en ook de jonge Tessa Giele doet zaterdag aan de series mee. Per land mogen er maar maximaal twee troeven door naar de halve finales. ,,Met concurrentie in eigen land wordt dat dus direct al spannend. Al is dat alleen maar goed hoor.”

Quote Buiten is het lastiger om rechtdoor te zwemmen, er zullen er veel in de lijnen terechtko­men Maaike de Waard (25), zwemster op EK

Het Stadio Olimpico del Nuoto is een buitenbad. In augustus is het warm in Rome, waar de zon volop schijnt. Oriënteer je op de rugslag dan maar eens met een strakblauwe hemel boven je. Een extra uitdaging voor De Waard en haar concurrentes. ,,Buiten is het lastiger om rechtdoor te zwemmen, er zullen er veel in de lijnen terechtkomen denk ik. Wat ook kan gebeuren als je boven water komt en er wolken hangen, die je dan automatisch gaat volgen.”