Maaike Roubos sleept derde play-offduel uit het vuur voor korfballers DSC

De korfballers van DSC hebben zaterdag een beslissende pot uit het vuur gesleept in de kruisfinales van de Korfbal League 2. Met een doorloopbal besliste Maaike Roubos de wedstrijd tegen HKC: 18-19 (6-8). Inzet dinsdag in Eindhoven is een plaats in de finale op 8 april in Papendrecht.

Zelfde tegenstander, maar een week later een compleet andere wedstrijd. Thuis in Eindhoven-Noord zat de zege er eigenlijk geen moment in. In Hardinxveld-Giessendam lag het initiatief wel constant bij DSC, dat het tweede duel in de play-offs dankzij uitstekend verdedigen ook won.

Pas na tien minuten spelen kreeg de thuisploeg de bal voor het eerst door de korf. Bij rust had DSC slechts zes doelpunten geïncasseerd, tegenover zestien in het eerste duel. De Eindhovenaren liepen na de pauze uit naar een marge van vijf. Maar mede door het missen van ‘stippen’ op cruciale momenten werd het tegen het einde toch erg spannend. Onnodig vond Tjeerd Kooiman, die samen met zijn broer Charlie DSC coacht. ,,Uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, namelijk die derde wedstrijd eruit halen.”

Verdedigend veel druk geven

Daarmee zijn de reparatiewerkzaamheden voltooid. De sleutel daartoe bleek de tegenstanders op de huid zitten. ,,Verdedigend hebben we veel druk gegeven aan de buitenkant, daar hadden ze lang geen antwoord op. Zij moeten dan harder gaan werken om vrij te komen. Alleen kost dat ons ook zo veel kracht dat we dat niet ook nog de hele tweede helft vol konden houden. Kregen we net wat te makkelijk goals tegen, al is het voor ons dan een kwestie van mee blijven scoren. Met één doelpunt verschil winnen is ook genoeg”, zegt Tjeerd Kooiman.

Na de winnende van Maaike Roubos, haar vijfde van de avond waarmee ze topscorer werd aan DSC-zijde, was de ontlading groot in het Eindhovense kamp. Na een aantal weken zonder resultaat verdienden de spelers het om een paar biertjes weg te tikken in de kantine. ,,Zondag is een rustdag, maandag komen we weer bij elkaar”, aldus Kooiman, die er zelf redelijk bedaard onder bleef.

Quote Wij moeten nu kijken wat we tactisch beter kunnen doen. En dan met de groep delen wie er gaan spelen Tjeerd Kooiman, coach DSC

,,Ik had er veel vertrouwen in dat we deze wedstrijd gingen winnen. De knop is bij mij nu ook alweer omgezet, want we hebben nog helemaal niks. Bij mij komt de ontlading pas als we dinsdag weer winnen. Wij moeten nu kijken wat we tactisch beter kunnen doen. En dan met de groep delen wie er gaan spelen.”

Met acht wissels werd er door de coachende broers flink geschoven. Tjeerd Kooiman: ,,Voor sommige spelers is het balen dat ze nu niet of heel weinig spelen. Knap van onze reserves dat ze er volle bak energie in krijgen voor dit team. Dit is dan ook echt een collectieve prestatie van heel de selectie.”

Scores DSC: Maaike Roubos (5), Renske Relou (4), Anne de Kok (3), Fabio van der Elzen (2), Guido Brekelmans (2), Coen Spoor (1), Thije Antheunisse (1), Pia Donkers (1)