Maikel van der Vleuten met Verdi beste Nederlander bij CHIO Aken

Herlings zet zegereeks voort in MXGP

18:05 Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië zijn zegereeks in de MXGP op imponerende wijze voortgezet. Op het crosscircuit van Loket was de 23-jarige crosser uit Oploo opnieuw in beide manches de beste. Het was zijn elfde GP-zege dit seizoen.