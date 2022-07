Manon Hees is de baas bij CSI Deurne: ‘Ik wist dat het erin zat’

Lange tijd was de Amerikaanse Rebecca Conway de te kloppen deelneemster in de barrage van de Grand Prix van het CSI Deurne. Zij kwam als eerste in actie en liet in 40.75 seconden alle balken onberoerd. De een na de ander beet zich vervolgens stuk op die tijd óf liet een steek vallen bij de hindernissen. Met nog drie combinaties te gaan was het Tom Schellekens die foutloos bleef in 37.94 seconden. Piet Raijmakers Jr uit Asten zag daarna zijn kans op eremetaal in rook opgaan, nadat hij met Van Schijndel’s Olaya Z zich verslikte in de derde hindernis.

Als laatste kwam Manon Hees (32) in actie. De amazone uit het Limburgse Meterik was een fractie sneller dan Schellekens en kroonde zich daarmee op de rug van haar paard Kamiel van het Langwater tot winnares op Green Valley Estate. ,,Het is een heel snel paard. Ik wist dat het erin zat als alles loopt zoals je het wil, maar dan moet het nog wel gebeuren. Het is m’n eerste overwinning van dit jaar in een 2-sterren wedstrijd, daar ben ik heel blij mee.’’

Loftrompet

Eerder werd door deelnemers van de vorige twee CSI’s in Deurne al de loftrompet gestoken over het nieuw verrezen complex onder de rook van het Zandbos en Hees deed daar zowaar nog een schepje bovenop. ,,De ligging tussen de bomen is echt uniek’’, zegt de Limburgse na haar triomf. Toch is het niet alleen de fraaie ligging in het bosgebied waardoor paardensporters graag naar Deurne komen. ,,Het is kwalitatief gewoon echt heel goed wat hier nu al staat’’, voegt Hees toe nadat het Wilhelmus voor haar heeft geklonken.

In het dagelijks leven runt ze samen met haar partner Stal Tacken in Meterik. ,,We richten ons voornamelijk op het opleiden van en de handel in goede springpaarden. Om dat zo goed mogelijk te doen rijden we ook op nationale en internationale toernooien, zoals nu in Deurne.’’ Onlangs werd het duo uitgenodigd door een klant in het Midden-Oosten om daar deel te nemen aan een wereldbekerwedstrijd en prompt boekte Hees de grootste zege in haar carrière.

37.000 euro

In het Saudi-Arabische Riyadh was ze namelijk de snelste van allemaal, waardoor ze naast eeuwige roem ook ruim 37.000 euro mee naar Noord-Limburg mocht nemen. ,,Dat was een mooie bijkomstigheid’’, zegt Hees met een gevatte toon over die forse geldprijs. Ze droomt ervan om in de toekomst uit te komen in een landenwedstrijd met het Nederlands team, maar beseft ook dat dat niet ten koste mag gaan van de eigen stal. ,,Want dat is nu eenmaal onze core business’’, verduidelijkt ze.

Later dit jaar staan er nog twee CSI’s op de rol in Deurne en ook dan zal Hees weer acte de présence geven. ,,Zeker, de CSI’s hier zijn absoluut een blijvertje. Hopelijk dan ook met hetzelfde resultaat.‘’