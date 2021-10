Marathon Eindhoven: programma, routes en bereikbaarheid

Het programma

Zaterdag 9 oktober 2021: 10.00-18.00 uur afhalen startnummers in het Beursgebouw, 10.00 uur Renewi Ploggin Run (start Beursgebouw), 11.30 uur wandeltocht van 18 kilometer (start Strijp-S), 12.30 uur start wandeltocht van 12 kilometer (start Strijp-S), 13.00 uur Your Marathon Challenge (start Markt). Zondag 10 oktober 2021: 9.30 uur Mini Marathon, 9.45 uur Aon City Run, 10.00 uur Marathon Eindhoven en Business Estafette Marathon, 10.10 uur Jumbo 10 kilometer, 14.00 uur Halve marathon (Wave 1 ABC), 14.15 uur Halve marathon (wave 2 DEF), 14.30 uur Halve marathon (wave 3 GH), 17.30 uur sluiting finishstraat.

De routes

Bereikbaarheid binnenstad

De organisatie adviseert deelnemers en toeschouwers om waar mogelijk met het openbaar vervoer naar het centrum van Eindhoven te komen. Station Eindhoven Centraal is goed bereikbaar. Busvervoerder Bravo meldt dat de lijnen 3, 8 en 14 op zondag niet rijden tot 19.00 uur en lijn 400 alleen naar Eindhoven Airport gaat. Dat laatste geldt tot 13.00 uur ook voor lijn 401. De lijnen 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 317, 318, 319, 402 en 403 rijden op zondag niet tot 13.00 uur. Tot 19.00 uur vervallen op deze lijnen en op 401 de haltes binnen de Ring behalve die van Station Eindhoven Centraal. De lijnen 2, 4, 5, 9, 12, 24, 320, 322, 324, 405 en 406 rijden zondag tot 19.00 uur een omleidingsroute waarbij haltes vervallen. Details per buslijn zijn hier te vinden .

Hoe te volgen?

Er is een officiële app van Marathon Eindhoven, te downloaden in de App Store of Google Play Store. Daarin zit een live-tracking van lopers. De wedstrijd is op televisie live te volgen bij Omroep Brabant van 10.00 tot 17.00 uur en daarna vanaf 17.45 uur de hoogtepunten. Deze zender is bij Ziggo te vinden op kanaal 30 en bij KPN op kanaal 507. Op onze website ed.nl/marathon vindt u geregeld updates en achtergrondverhalen. Wij zijn ook op Twitter te vinden onder @ED_marathon