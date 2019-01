Marathonetappe Dakar Rally bezorgt De Rooy opnieuw problemen, pech voor Van Genugten

De stenen die verborgen lagen in het feshfesh waren debet aan de problemen met de spoortang. ,,Daarom heb ik in het tweede deel maar kalmer aan gedaan om de schade niet te verergeren”, zei De Rooy. Onderweg stopte hij ook nog even bij teamgenoot Federico Villagra, die met technische problemen kampte. ,,Maar hij riep dat we door moesten rijden, omdat hij bijna klaar zou zijn. Hij zei iets over de uitlaat, maar wat er precies aan de hand was, weet ik niet.”