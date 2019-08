Marissa Damink gaat voor de Spelen in Parijs: ‘Als ik vrolijk ben, loop ik het hardst’

Crosser Van de Moosdijk domineert Belgische Grand Prix in Lommel

4 augustus Eindhovenaar Roan van de Moosdijk heeft tijdens de GP van België in Lommel de EMX250 gewonnen. Zowel op zaterdag als op zondag was de F&H Kawasaki-rijder een klasse apart. Door de dubbele manchezege steeg Van de Moosdijk ook van de derde naar de eerste plek in de titelstrijd met nog één wedstrijd te gaan.