Marrit Steenbergen als herboren: ‘Altijd het gevoel gehouden dat ik meer kan laten zien’

veldrijden Corné van Kessel blijft stappen maken: 'We zullen mee moeten met niveau van Mathieu en Wout’

Na een podiumplek in de Urban Cross van Kortrijk en de vijfde plek in de wereldbekerwedstrijd in Besançon, kon een herboren Corné van Kessel zaterdag leven met de tiende stek in de Superprestigecross in Boom.

6 december