Martijn Meijer: ‘De laatste fysieke menselijke barrière zal worden doorbroken’

Volleman eindigt met turnsters als laatste in landenfina­le WK

8 oktober De Nederlandse turnsters, met de Eindhovense Tisha Volleman in de gelederen, hebben de landenwedstrijd op de WK in Stuttgart afgesloten als achtste en dus laatste. Een evenaring van de beste Nederlandse prestatie ooit zat er voor deze lichting niet in. In 2001 eindigde Oranje in Gent als vijfde met onder anderen Renske Endel en Verona van de Leur in de gelederen.