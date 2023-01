Martin van den Brink zit na etappezege Janus van Kasteren op de huid in Dakar Rally

Dakar-journaal etappe 11De deelnemers aan de Dakar Rally zijn begonnen aan de marathonetappe in het ‘Lege Kwartier’ van Saoedi-Arabië. Het overzicht van de elfde etappe, waarin Janus van Kasteren zijn voorsprong in het truckklassement op Martin van den Brink zag slinken tot een minuut en twaalf seconden.

Het Sonse Team De Rooy stevent op een spannende ontknoping van de Dakar Rally af. Wordt het Janus van Kasteren of toch Martin van den Brink die de 45ste editie van de beroemde woestijnrally bij de vrachtwagens wint?

Martin van den Brink zegevierde donderdag in de elfde etappe en pakte tussen GPS-routepunt 5 en 6 veel tijd terug. In het klassement naderde de Harskamper van de Eurol-tak de Veldhovenaar van de Boss Machinery-tak tot op iets meer dan een minuut.

Martin van den Brink is alweer de vijfde Nederlander die deze Dakar minimaal een klassementsproef wint. Gert Huzink (etappe 3), Mitchel van den Brink (5), Janus van Kasteren (7 en 9) en Pascal de Baar (10) gingen hem voor.

Geen serviceploeg

Omdat het een marathonetappe betreft, hebben de rijders in het bivak geen hulp van de serviceploeg. Pas na de etappe van vrijdag, over 185 kilometer terug naar Shaybah, mogen monteurs weer sleutelen aan het voertuig. De Dakar Rally finisht zondag.

Volledig scherm Luciano Benavides in de woestijn van Saoedi-Arabië. © REUTERS

De spanning is ook nog om te snijden in het motorklassement. Ook de eerste klasssementsproef van 274 kilometer door de duinen van het zogenaamde Lege Kwartier (Rub al Khali, een woestijn in het zuiden van Saoedi-Arabië aan de grenzen met Oman en Jemen) leverde geen al te grote tijdsverschillen op.

Al verspeelde de Argentijn Kevin Benavides met een tiende plaats in de door zijn broer Luciano gewonnen etappe wel de leiding. Die is nu weer in handen van Skyler Howes uit de Verenigde Staten, die een marge heeft van 28 seconden op Toby Price en 2 minuten en 44 seconden op Kevin Benavides.

De spanning is er in het autoklassement al even uit. Nasser Al-Attiyah uit Qatar cruiset in de Toyota door deze woestijnrally. Donderdag hield hij de schade op de Franse dagwinnaar Sébastien Loeb (Prodrive) beperkt. Voor Loeb was het vier zeges op een rij en een handvol in totaal deze Dakar.

Uitslagen Dakar Rally, elfde etappe Shaybah - Rub al Khali over 274 klassementskilometers (onder voorbehoud):



Motoren

1. L. Benavides (Arg/Husqvarna) in 2.57.59 uur

2. Sanders (Aus/GasGas) op 1.38

3. Price (Aus/KTM) 1.56

4. Howes (VSt/Husqvarna) 2.09

5. Quintanilla (Chl/Honda) 2.54

Klassement

1. Howes in 38.47.43 uur

2. Price op 0.28

3. K. Benavides (Arg/KTM) 2.44

4. Quintanilla 14.14

5. Van Beveren (Fra/Honda) 15.24

Quads

1. Medeiros * (Bra/Yamaha) in 3.50.47

2. Giroud (Fra/Yamaha) op 6.09

3. Moreno Flores (Arg/Yamaha) 8.36

4. Enrico (Chl/Yamaha) 8.39

5. Varga (Slw/Yamaha) 9.54

Klassement

1. Giroud in 48.31.56 uur

2. Moreno Flores op 1.20.23

3. Copetti (VSt/Yamaha) 2.07.18

4. Varga 3.19.32

5. Enrico 5.35.33

Auto’s

1. Loeb (Fra/Prodrive) in 2.56.14

2. Chicherit (Fra/Prodrive) op 2.16

3. Ekström (Zwe/Audi) 2.26

4. Moraes (Bra/Toyota) 6.12

5. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 6.42

Klassement

1. Al-Attiyah in 39.16.33 uur

2. Moraes op 1.21.04

3. Loeb 1.30.41

4. Lategan (ZAf/Toyota) 1.49.17

5. Prokop (Tsj/Ford) 2.53.59

Trucks

1. Martin van den Brink (Ned/Iveco) in 3.39.52 uur

2. Macik (Tsj/Iveco) op 18.08

3. De Baar * (Ned/Renault) 18.18

4. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco) 21.29

Klassement

1. Van Kasteren in 47.02.12 uur

2. Martin van den Brink op 1.12

3. Macik 47.46

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.