Matla beste van de wereld? ‘Dat ik nu genomineerd word terwijl er veel meer in zit, is een heel groot compliment’

,,Ik ben echt superblij en ook heel erg verrast”, zegt Frédérique Matla enthousiast. ,,Ik zag dit niet aankomen, had echt zoiets van ‘Wow, wat gebeurt hier?’” Ze wist wel dat de nominaties in december bekend zouden worden gemaakt, maar dat haar naam tussen de zes kanshebbers van de FIH Player of the Year Award zou staan, kwam dus als een complete verrassing. Ze is ook genomineerd voor de talentenprijs Rising Star, dat kwam iets minder onverwacht. ,,Daarvoor was ik twee jaar geleden ook al eens genomineerd. Maar wereldhockeyster van het jaar is wel iets anders, dat is de grootste individuele prijs die je kunt krijgen.”