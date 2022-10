Maud Lavrijssen uit Waalre is ondanks NK-zilver bij haar debuut niet helemaal tevreden

Maud Lavrijssen heeft bij haar NK-debuut bij de senioren een zilveren medaille in de klasse -57 kg gewonnen. Na overwinningen op Kim Smit en Vera Raspe kwam ze in een spannende finale in Almere niet uit de houdgreep van Julie Beurskens. Ondanks haar zilveren medaille was de 17-jarige niet helemaal tevreden met haar debuut.

Het 17-jarige judotalent uit Waalre is pas eerstejaars in de categorie onder 21 jaar, maar plaatste zich eerder deze maand via het kwalificatietoernooi voor het NK. Lavrijssen woont en traint sinds dit jaar op Sportcentrum Papendal en het tekent haar mentaliteit dat ze ondanks haar zilveren medaille niet helemaal tevreden was. ,,Ik kan terugkijken op een goede dag. Het was lang wachten, ook omdat ik in de eerste ronde was vrijgeloot. Mijn eerste partij duurde niet heel lang. Na dertig seconden had ik mijn tegenstandster in de houdgreep en dat gaf een boost voor het zelfvertrouwen.”

Nieuwe techniek

Een ronde later sloeg ze wederom vroeg in de partij op de grond toe. ,,Ik deed een techniek die ik pas een paar weken op Papendal aan het trainen ben. In de finale stond ik tegenover Julie waar ik nog niet zo vaak van gewonnen had en ik wilde nu heel graag van haar winnen. Helaas is dat niet gelukt.”

Lavrijssen en Beurskens trainen samen op Papendal en hadden afgesproken om de finale zonder coach af te werken. ,,Dan sta je in je eentje te wachten tot je de mat op mag en heb je niemand om het plan nog een keer door te nemen. De finale ging goed, maar ik raakte een beetje mijn focus kwijt na een klap op mijn ribben. Het was lastig om de focus weer terug te krijgen. Op de mat zijn Julie en ik rivalen van elkaar, maar buiten de mat gaan we goed met elkaar om.”

Olympische droom

In haar droom om de Olympische Spelen te halen heeft het judotalent dit jaar forse stappen gezet. ,,Ik woon en train nu bijna een jaar op Papendal en het is echt hartstikke leuk. Iedereen heeft de neus dezelfde kant op staan. In mijn eerste jaar bij de junioren heb ik veel geleerd. Vroeger kon ik een duel op kracht winnen, maar nu is iedereen sterk, is tactiek veel belangrijker en kun je niet meer blindelings een wedstrijd ingaan.”

,,Bij Essink kom ik af en toe nog trainen. Een paar weken geleden zijn Joanne van Lieshout en ik van Papendal teruggekomen om bij onze oude club te trainen.” In totaal behaalde Essink Sportcentrum in Almere vier medailles. Naast Lavrijssen was er ook zilver voor Paulien Sweers (+78 kg), Tibo Volleman (-60 kg) en Thomas Snijders (-81 kg).