Maureen Koster: ‘Wij komen absoluut voor een gouden medaille’

Maureen Koster nam het woord in de mond. Het gaat dan om het teamevenement waarop ze samen met Susan Krumins, Jip Vastenburg, Julia van Velthoven en Jill Holterman kans denkt te maken op de overwinning. ,,We komen hier absoluut voor een gouden medaille”, zei Koster. ,,Natuurlijk hoop ik dat al mijn teamgenoten de beste race van hun leven lopen. Maar hardlopen doe je voor jezelf, dus mijn eigen prestatie is toch iets belangrijker dan het teamresultaat. Persoonlijk zet ik in een positie in de top tien, dat is een reële doelstelling.”

Koster (26) had ’s ochtends het parkoers verkend en had na alle regen wel wat meer modder verwacht. ,,Het zand is wat harder en het is nog steeds best snel, daar ben ik blij mee. Voor mij is het echt cross country. Zand, gras, heuvels, bos, alles zit erin. Er zijn best veel bochten, zeker in het begin, waar je echt moet nadenken waar je wil lopen.”

Speciaal

Bij de mannen zijn Khalid Choukoud en Michel Butter de Nederlandse blikvangers. De 33-jarige Butter was er in 2005 ook al bij. ,,Het blijft speciaal om een kampioenschap in eigen land te lopen. Ik dacht altijd dat het een eenmalige mogelijkheid was. 2005 was hier mijn eerste EK cross en dit wordt mijn twaalfde deelname. Het is geweldig en ik verwacht veel van het publiek morgen. Er is zelfs een oranjeheuvel. Ik denk dat ze over tien jaar nog steeds over de editie in Tilburg praten”, aldus Butter, die in 2008 in Brussel met de negende plaats zijn beste klassering haalde. ,,Toen focuste ik me nog op de baan en het veld. Tegenwoordig ben ik een marathonloper. Met veldlopen voeg ik snelheid en kracht toe in de voorbereiding op mijn voorjaarsmarathon. Ik kan dus niet zeggen dat ik in top tienvorm ben. Maar hopelijk kan ik wel in de top twintig eindigen.”

Oud-atleet Kamiel Maase, ambassadeur van het evenement in Tilburg, verklapte dat de organisatie probeert Butter te helpen om die doelstelling te verwezenlijken door de balken op zo’n afstand van elkaar te leggen dat hij er met zijn pasritme precies op uitkomt. Of er nog manieren zijn om hem te helpen? ,,Misschien nog wat meer modder.” Dan grappend: ,,Of een shortcut, dat ik een stukje kan afsnijden.”