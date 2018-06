Max van der Pas loopt Nederlandse titel mis

Geblesseer­de Herlings ziet Cairoli naderen in WK motorcross

18:00 De spanning is weer helemaal terug in het WK motorcross. Verlost van zijn geblesseerde plaaggeest Jeffrey Herlings voldeed Antonio Cairoli voor eigen publiek aan de opdracht. Met 2 manchezeges in de MXGP-klasse pakte de Siciliaan het maximum van 50 WK-punten in de GP van Lombardije. De voorsprong van Herlings op de 9-voudig wereldkampioen bedraagt nog maar 12 punten.