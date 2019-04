McGregor, Zoet en andere bekenden verrassen zieke Hageman met hartverwarmende videoboodschap

VideoTal van prominenten hebben de ongeneeslijk zieke Robbie Hageman een hart onder de riem gestoken. Via een hartverwarmende video wensen onder anderen MMA-vechter Conor McGregor en PSV-doelman Jeroen Zoet de meervoudig wereldkampioen kickboksen succes met zijn operatie. De 27-jarige Eindhovenaar gaat vrijdag onder het mes, nadat hij onlangs al zijn kickbokscarrière moest beëindigen vanwege een tumor in zijn hoofd.

De aanstaande operatie was voor een groot aantal bevriende sporters en andere bekenden aanleiding om een indrukwekkende boodschap in te spreken. ,,Robbie, ik heb veel vertrouwen in jou”, trapt oud-PSV’er Nicolas Isimat-Mirin de bijna vijf minuten durende steunbetuiging af. De Fransman, tegenwoordig actief bij de Turkse topclub Besiktas, kreeg in het verleden net als bijvoorbeeld Oleksandr Zinchenko kickboksles van Hageman. ,,Jij hebt een goede mentaliteit en spirit. Veel succes!”

Na Isimat is het de beurt aan Conor McGregor. De Ierse MMA-vechter nodigde Hageman meerdere malen uit als sparringpartner en heeft door die ontmoetingen een innige band met de Eindhovenaar gekregen. ,,Robbie, broer. Ik weet dat je een gevecht doorstaat, maar je bent een vechter. Weet dat. Ik weet dat. Ik heb het persoonlijk bij je meegemaakt. In de kooi, in de ring, op de mat. Je bent een echte vechter, bedankt voor je hulp. Ik ben je voor eeuwig dankbaar. Wat je ook nodig hebt, je weet me te vinden. We leven allemaal met je mee. The rabbit, let's go!”

Volledig scherm Conor McGregor. © BSR Agency

Topsport

In de opgenomen video zijn naast Isimat nog meer (voormalige) PSV’ers te zien. Zo komen onder anderen Dirk Marcellis, Theo Lucius, Arthur Numan en Aad de Mos aan bod. Ook PSV-doelman en oud-schoolgenoot Jeroen Zoet richt zich tot Hageman. ,,Robbie, we kennen elkaar natuurlijk langer dan vandaag. We hebben bij elkaar op school gezeten, een aantal keer samen getraind. We bedrijven topsport, weten wat daar voor nodig is: je moet er hard voor vechten. Gelukkig kun jij dat iets beter dan ik kan. Zowel sportief als zakelijk heb je iets fantastisch opgezet. Ik wil je heel veel sterkte wensen in deze periode.”

Dat in het filmpje een groot aantal PSV-prominenten in beeld komt, is niet geheel toevallig. Hageman, wereldkampioen bij diverse bonden, staat bekend als een fanatiek PSV-fan. Ook de supporters van de Eindhovenaren lieten donderdagavond tijdens het duel met PEC Zwolle (3-0 winst) hun steun blijken via een spandoek met de tekst: Robbie succes met het belangrijkste gevecht van je leven’. De Eindhovenaar was zelf aanwezig in het Philips Stadion.

Volledig scherm Het spandoek in het Philips Stadion. © BSR Agency

Operatie

Hageman gaat vrijdag onder het mes. Na de operatie gaan de artsen bekijken of het gezwel in zijn hoofd moet worden bestraald. Een vervolg als kickbokser zit er hoe dan ook niet in voor de meervoudig wereldkampioen. Contactsport is hem door de doktoren verboden, waardoor zijn indrukwekkende carrière vorige maand abrupt werd beëindigd.