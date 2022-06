Mees Hendrikx pakt brons op kletsnat NK beloften

Mees Hendrikx wilde van geen teleurstelling weten toen hij achter Max Kroonen (VolkerWessels) en Loe van Belle (Jumbo-Visma) in de stromende regen als derde over de streep kwam op de VAM-berg. ,,Vooraf had ik hier voor getekend”, vertelde de blije 21-jarige Alpecin-renner. ,,Want ik ben uiteindelijk toch meer gefocust op de het veldrijden dan de weg. Dit NK is niet mijn hoofddoel en als eenling rond te rijden tussen al die blokken, maakt zo’n kampioenschap ook meer tot een loterij.”