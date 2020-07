Mees Sengers raakt de bal voortaan in iedere rally: ‘Spel is dynamischer en sneller’

Deze week in... 1958 Lieshoutse debutant Piet Damen hielp Charly Gaul aan de gele trui: ‘Had nog nooit echt in de bergen gereden’

20 juli We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 9 in deze serie: Debutant Piet Damen helpt Charly Gaul in 1958 aan de gele trui en wordt zelf elfde. Een prestatie die 60 jaar staat.