Mees Sengers uit Veldhoven naar jeugd-EK beachvolleybal: ‘We sluiten niet uit dat-ie de wereldtop haalt’

Beachvolleyballer Mees Sengers speelde dit weekend zijn laatste wedstrijd in het reguliere zaalvolleybal. Dat doet hij als lid van eredivisionist ZVH uit Zevenhuizen. ,,Het is klaar”, zegt de kleinzoon van ex-volleybalcoach Henri van Schijndel. ,,Ik ben regelmatig 25 uur per week bezig met de sport. De eredivisie in de zaal is er net te veel aan. Ik wil me uitsluitend op beachen richten.”