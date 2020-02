Megastunt Apollo: handballers uit Son schakelen eredivisionist Hellas uit

,,Een megastunt”, zo omschreef Apollo-coach Frank Kolen de puike prestatie van zijn ploeg. ,,We knikkeren er gewoon Hellas uit, zij staan derde in de eredivisie. ,,Het was voor ons al een historisch wedstrijd. We hoopten dat we niet werden afgeschoten door Hellas en bij konden blijven, maar het was juist andersom. Het klinkt raar, maar zij konden ons tot 4-4 bijhouden. Bij rust stonden we met 13-11 voor en dat was een vertekend beeld. Het had wel 20-11 kunnen zijn, want we raakten wel zes keer de onderkant van de lat.”

In het begin van de tweede helft liep de thuisploeg verder uit. Na zo’n minuut of tien spelen was het verschil opgelopen naar vijf. ,,We schoten goed van afstand en Frans Schampaert stond goed te keepen, maar de zege danken we aan een goed collectief en ons harde werk. Hellas ging wel sneller spelen en kwam nog dichterbij, maar omdat wij bleven scoren konden ze het gat niet meer dichten. Ze vielen een beetje tegen, misschien hebben ze ons onderschat.”

Altijd een topper tegen