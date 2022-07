Merel Hoedt wil naar de tennistop: Je komt moeilijk uit de ‘jungle’, maar mij is het gelukt’

Je deed deze week mee aan een 60.000 dollar-toernooi in Amstelveen. Je verloor nipt (7-6, 7-5) van Eva Vedder, die op de WTA-ranking bijna 200 plekken hoger staat dan jij. Wat gaf de doorslag in die pot?

,,Een paar belangrijke punten vielen haar kant op.”

Je hebt vooral het afgelopen half jaar winst geboekt. Je staat nu in de top 500 van de WTA-ranking. Hoe komt dat?

,,Ik ben grotere toernooien gaan spelen. Van 15K (15.000 dollar, red.) naar 25K en 60K. Je komt betere speelsters tegen. Goed voor je ontwikkeling.”

Je bent meer in het buitenland dan thuis. Wat is vermoeiender: tennissen of reizen?

,,Tijdje geleden, toernooi in Florianópolis in Brazilië. Direct erna via Sao Paolo en Italië terug naar huis. Die reis duurde twee dagen. Tien uur thuis, weer het vliegtuig in. En je komt in Australië kreupel het vliegtuig uit. Maar dat hoort er ook bij.”

In Australië tenniste je meteen weer in Bendigo en Canberra. Houd je nog tijd over voor ontspanning?

,,Ik ben na Canberra drie dagen in Sydney geweest. Daar de mooiste dierentuin van de wereld bezocht. Een andere keer mocht ik op Melbourne Park trainen. Sta je daar een balletje te slaan, lopen Nick Kyrgios en zijn vriendin voorbij.”

Australië is gek van sport. Merkte jij dat?

,,Er was weinig te doen in Bendigo. Maar ze hadden er wel veertig tennisbanen. Trouwens veel punten verdiend in Australië. Ik heb me twee keer gekwalificeerd voor een 60K, en één keer op zo’n toernooi de tweede ronde gehaald. Dat lijkt weinig voor te stellen, maar die toernooien zijn echt sterk bezet. De 15K’s zijn een jungle. Er vallen nauwelijks punten te behalen, je komt er moeilijk uit. Maar het is mij gelukt.”

Je ruilde trainer Willem Jan van Hulst in voor Rick Vleeshouwer. Waarom?

,,Ik heb veel geleerd van Willem Jan. Wil hem ook bedanken. Maar ik had in Valkenswaard niemand van mijn leeftijd en niveau om mee te trainen. Ik moest wat doen om een volgende stap te kunnen maken. Hij heeft een tennisschool in België. Best-Bree doe ik met de auto in vijftig minuten. Die auto mag ik lenen van opa. Tennis is een dure sport.”

Jouw oom en hoofdsponsor Frank der Kinderen overleed onlangs. Waar was je toen?

,,In Zweden, vlak voor een wedstrijd. Die ging verloren. Was er met mijn hoofd niet. Ik kon alleen maar aan mijn oom denken.”

De Nederlanders deden sinds lang weer van zich spreken op Wimbledon. Tim van Rijthoven of Botic van de Zandschulp?

,,Hà!. Tim natuurlijk. Zijn vriendin is een vriendin van mijn zus. Ik ken hem. Tim is down to earth, en we hebben dezelfde kledingsponsor.”