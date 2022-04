Met Baudoin aan het roer rijdt TWC De Kempen Omloop van de Braakman, waarbij de oortjes ernstig gemist worden

Hans Baudoin (60) is voorzitter én ploegleider van TWC De Kempen uit Valkenswaard. Zaterdag start de wielerploeg in de openingskoers van de Topcompetitie.

De Omloop van de Braakman werd vorig jaar niet verreden vanwege corona. Hans Baudoin is blij met de volledige hervatting van het wielrennen. ,,Mijn lust en m’n leven”, zegt-ie. Hij reed zelf als amateur vier jaar voor de Paarse Brigade van Jan van Erp. De Valkenswaardenaar stopte al op zijn 24ste. ,,Ik had ongelofelijk veel koersen gereden. De pijp was leeg, en ik werd ziek. Je hinkt op twee gedachten. Doorgaan en prof worden, of kiezen voor een maatschappelijke carrière. Ik ben gaan studeren.”

TWC De Kempens groep eliterenners en beloften groeide dit jaar van 11 naar 28 coureurs. Baudoin was tot voor kort ploegleider van het Veldhovense Tempo, maar hij werd al jaren gepolst door De Kempen. Een aantal renners van Tempo maakte samen met Baudoin de overstap. Ook renners van andere clubs sloten zich aan. ,,Ze belden mij, hè”, zegt hij. ,,Niet andersom. Ons programma spreekt die gasten aan.”

Dat programma bestaat dit jaar onder meer uit de Topcompetitie, de clubcompetitie, de U23 Road Series en zes etappekoersen. De ploeg nam onlangs deel aan Olympia’s Tour. ,,Niet goed georganiseerd”, vindt Baudoin. ,,Je betaalt veel geld om mee te mogen doen. Blijkt de accommodatie mager en het eten ronduit slecht.”

Hij werkt voor de gemeente Valkenswaard als teammanager beheer en uitvoering. Ploegleider én voorzitter? ,,De club vroeg me om het te doen. Ben 52 jaar lid van De Kempen. Ik zei ja, onder één voorwaarde. Dat ik me alleen met wielerzaken wilde bemoeien. Door het werk bij de gemeente, moet ik waken voor belangenverstrengeling.”

Oortjes

Zijn ploeg heeft jonge talenten in de gelederen. En een aantal ervaren renners, zoals Koos Jeroen Kers, Jasper de Laat en Jos Koop. ,,Zij zijn de wegkapiteins”, zegt Baudoin. ,,De oudere jongens maken de jonge coureurs wegwijs in de koers. Dat is nodig, want we mogen van de UCI niet met oortjes rijden. Je leidt als club renners op, en je hoopt dat je ze daarna kunt afleveren bij een continentale ploeg. De oortjes kunnen in dat opleidingsproces ontzettend belangrijk zijn.”

Op welke manier dan? ,,Die jonge jongens hebben allemaal een trainer. Zo’n trainer weet alles over training en voeding. Maar niet alle trainers hebben zelf gekoerst. Koersen doet pijn. Als je niet hebt gekoerst, kun je je pupil niet leren omgaan met mentale pijn. Hoe slecht een renner zich ook voelt, hij moet leren dat er weer een ander moment komt. Zodat hij zich kan herpakken. Je bijt door de verzuring heen. Een ploegleider praat er met een renner over, maar alleen voor en na de koers. Want op het belangrijkste leermoment, tijdens de koers, kan dat niet.”