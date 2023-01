Michael van Gerwen is niet meer de koning van het darts: dit schrijven de buitenlandse media na thriller in WK-finale

Een kennisma­king met de Brabantse synchroon­schaats­zus­sen Eloniek en Jaronne: ‘We kunnen elkaar af en toe ook in de haren vliegen’

Synchroonschaatsen, bij de familie Van Kempen thuis gaat het al jaren nergens anders meer over. En dan zitten de zussen Eloniek en Jaronne van Kempen ook nog eens in hetzelfde team. Dit weekend kwamen ze samen met het Bossche Team Ice United uit op de Lumière Cup in Eindhoven. ,,Het is alsof je zweeft over het ijs.”

15 december