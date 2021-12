Mierlose laatbloeier Jill van den Dungen droomt van carrière als proftennisster: ‘Geen idee waar mijn grens ligt’

Een laatbloeier, dat is de stempel die Jill van den Dungen (23) op zichzelf plakt als tennisspeelster. Vandaag gaat de Mierlose voor het eerst in haar loopbaan proberen zich te kwalificeren voor het NK Tennis, dat aankomende week in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen wordt gespeeld. ,,Het is natuurlijk heel leuk om daar te spelen, maar ik kom niet alleen voor de ervaring. Ik wil me kwalificeren voor het hoofdtoernooi”, zegt de tennisster strijdbaar.