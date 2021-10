Milan van Dongen (18) leeft voor rugby: ‘Je vecht in het veld, bloedt voor elkaar en bent de beste vrienden’

Pas acht jaar rugbyt hij, maar hij kan nu al zeggen dat hij met Jong Oranje op het EK in Rusland stond. Daar is hij maar al te blij mee. Jong talent Milan van Dongen (18) uit Son is helemaal verknocht aan de sport. ,,Rugby gaat echt nooit meer uit mijn leven.’’

Zijn liefde voor het rugbyen werd aangewakkerd toen Van Dongen een jaar of tien was. Hij zat op voetbal, zijn jonge broertje op rugby. In de winter werden de trainingen van Van Dongen stilgelegd, waar zijn broertje wel gewoon mocht doortrainen. ,,Toen hebben de trainers van mijn broertje gevraagd of ik eens mee wilde doen. Dat vond ik meteen superleuk. Zo ben ik daar terechtgekomen. Niet lang daarna ben ik zelf op rugby gegaan.’’

Acht jaar geleden werd de rugbycarrière van het Sonse talent afgetrapt. ,,Al vrij snel werd mij verteld over de Rugby Academy. Als je daarvoor wordt geselecteerd, combineer je de middelbare school met topsport. Daarvoor moet je vijf tot zes keer per week trainen. Het werd meteen een droom van mij om naar de Rugby Academy te gaan. Daar wilde ik zo hard mogelijk voor trainen. Dat heeft me wel geleid tot de selectie. En ik ben er uiteindelijk ook doorheen gekomen. Dat was wel heel gaaf. Ondertussen zijn we zes jaar verder en heb ik de middelbare school én Rugby Academy afgerond.’’

Respect

Van Dongen leeft voor het rugby. Als spelverdeler bij rugbyclub The Dukes vindt hij het leuk om ruimtes voor zijn teamgenoten te creëren. Niet alleen het fysieke, maar ook het mentale aspect van het rugbyen heeft deze sport tot zijn favoriet gemaakt. ,,Je vecht in het veld, bloedt voor elkaar en bent de beste vrienden. Daar hecht ik heel veel waarde aan. Daarnaast kennen we in het rugby veel respect. Dat is in andere sporten soms wat anders. Bij ons zal bijvoorbeeld nooit tegen de scheidsrechter in worden gegaan.’’

Naar eigen zeggen heeft het mentale aspect hem ook als persoon veranderd. ,,Op het veld gaan we door het vuur voor elkaar. Dat doe ik daarbuiten nu ook. Zo hecht ik veel meer waarde aan mijn vrienden. Dat komt echt door rugby.’’

Kortgeleden is Van Dongen, samen met Jong Oranje, thuisgekomen van het EK in Rusland. Dat was voor hem een van de leukste ervaringen die hij ooit heeft gehad. ,,Ik had het echt super erg naar mijn zin. Op het EK heb ik gezien hoe leuk ik het rugby écht vind. Uiteindelijk zijn we zesde geworden. Dat is het hoogste wat het Nederlandse team ooit heeft behaald. Daardoor voel je je super trots. Je mag voor je land uitkomen. In Nederland zit iedereen voor de tv terwijl jij het volkslied zingt. Die druk voel je wel, maar voor mij is dat gezonde spanning.’’

Buitenland

Het EK heeft hem doen beseffen dat de 18-jarige door wil gaan met het rugby. ,,Ik wil er echt uithalen wat erin zit. De ambitie om prof te worden is er sowieso. Volgend jaar wil ik eigenlijk naar het buitenland. Frankrijk en Engeland komen meteen bij me op, maar ook Amerika trekt me aan. Dat lijkt me zo’n mooie ervaring. Hopelijk word ik prof. Ik blijf mijn best doen, ook om de vriendschappen op te blijven bouwen. Dat betekent veel voor mij. Net zoals de sport. Rugby gaat echt nooit meer uit mijn leven.’’