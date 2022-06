Milou van der Heijden (31) uit Helmond stopt als profsquashter: nooit meer squashen in New York

Ze was 16, toen ze voor het eerst op de World Tour van de Professional Squash Association (PSA) speelde. ,,De laatste jaren werd het meer een opgave”, zegt Van der Heijden aan de telefoon vanaf haar vakantieadres in Toscane. ,,Dat reizen, twintig weken per jaar van huis. Als je jong bent, wil je dat juist. Maar op een gegeven moment wordt het alsmaar duidelijker dat je thuis veel mist. Dertien seizoenen fulltime op de tour gespeeld. Haalde daar vroeger de nodige energie uit. De laatste jaren kóstte het me energie. Je ziet vaker beren op de weg. Was er klaar mee. Het WK in Egypte (mei dit jaar, red.) zou mijn laatste toernooi als prof worden. Ik vertelde dat alleen aan mijn naaste omgeving.”