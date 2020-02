Mogulsskiester Berghuis op podium ondanks lastige omstandigheden

NK-titel en OKT-tic­ket voor bokser Max van der Pas

2 februari Bokser Max van der Pas heeft in Rotterdam de Nederlandse titel gepakt. Dat deed de Elsendorper in de categorie tot 75 kilogram. Van der Pas klopte zaterdag in de halve finale Gradus Kraus uit Oss en was een dag later in de finale te sterk voor Wouter Djokic.