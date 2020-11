Motorcrosser Coldenhoff naar fabrieksteam Yamaha

Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Best is volgend seizoen een van de drie fabrieksrijders van Yamaha in de MXGP. Hij is daarmee in een topteam beland. De Zwitser Jeremy Seewer, die dit jaar als tweede eindigde in het wereldkampioenschap achter de Sloveen Tim Gajser, en de Brit Ben Watson zijn de andere twee rijders.