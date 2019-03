Motorcrosser Van der Mierden uit Dommelen rijdt thuisrace: ‘Niet blij meer met elk WK-punt’

In Engeland draaide hij afgelopen weekeinde warm. Hij eindigde als 30ste en 24ste in de manches. ,,In de eerste manche had ik nog last van spanningen, de tweede ging het al een stuk beter. Het was een moeilijk weekeinde, maar ik heb veel geleerd.’’

Met Hutten Metaal Racing rijdt Van der Mierden dit jaar alle Europese grands prix, veertien stuks. Vorig jaar was na vier GP’s de koek op. Beste resultaat: 16de en 17de in Assen, waar zijn grote voorbeeld Jeffrey Herlings wereldkampioen werd. Op het Eurocircuit bleef hij een jaar geleden in de vrieskou steken op één WK-punt. ,,Toen was ik nog blij met elk punt. Nu ga ik met een ander doel de wedstrijden in, ik moet vooruitkijken. Niet denken als ik op de achttiende plaats rijd en voorbij wordt gereden: dat zijn nog altijd twee punten.’’

Met de vijfde plaats in de Dutch Masters en de ONK-titel in de 500cc-klasse bevestigde Van der Mierden in 2018 dat hij er goed aan gedaan heeft vroegtijdig over te stappen van de MX2- naar de koningsklasse. ,,Ik ben een redelijk rustige rijder. Deze MXGP-motor past beter bij mij.’’ Jumbo is een van de sponsors van het team. Directeur Frits van Eerd is ook werkgever van Van der Mierden. Bij handelsonderneming Frits van Eerd in Veghel vond hij een parttime baan die beter te combineren is met motorcross. Daarvoor werkte hij 38 uur per week in Oirschot. ,,Ik had te weinig tijd om te trainen. Als je met deze top mee wilt, moet je trainen. Ik zat meer tegen mezelf te vechten. Ik werk bij de hobbycollectie van Frits. Je mond valt open als je ziet wat hij heeft staan aan auto’s en motoren.’’