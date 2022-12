Na 47 jaar zwijgt de Brabantse stem van de TT: ‘Als speaker kon je de races in Assen vroeger romantischer maken’

Eens een 'rotkind' uit een volkswijk, nu een van de betere MMA-vech­ters: 'Mijn zus dacht: dit gaat de verkeerde kant op’

Hij was ooit een lastig ventje uit een Bossche volkswijk, hing thuis in de gordijnen of gebruikte zijn broertje om zijn nieuwste trucs uit te proberen. En nu? Nu is Ilias Bulaid (27) een van de beste vechtsporters van Nederland. Ook door die ene belofte die hij zijn vader op diens sterfbed deed.

