Na 70 jaar moeten Nederlandse crossers voor een ‘thuiswedstrijd’ naar België

Een wereldkampioen motorcross zonder thuis-GP: het is een hard gelag. Voor het eerst sinds 1952, de allereerste jaargang van het WK motorcross, heeft Nederland geen Grand Prix. De wedstrijd de ‘Lommelse Sahara’, twintig kilometer over de grens, moet de Nederlandse crossers zich toch een beetje thuis laten voelen.

Sint-Anthonis, Lierop, Mill, Valkenswaard, Oss... Nederland organiseerde 211 mondiale motorcrosswedstrijden en toch ontbreekt het dit seizoen. De reden? Globalisering van de sport en het gebrek aan de juiste organisator-baan combinatie in Nederland. Want hoewel MXGP-promotor Infront Moto Racing er alles aan doet om naar verre oorden af te reizen waar niemand in de paddock voor warmloopt, laat men in Nederland zelf ook steken vallen.

De GP in Oss stond aanvankelijk op de kalender en heeft nog een doorlopend contract, maar ligt lokaal onder vuur na de uit de hand gelopen editie van 2021. Een terugkeer in Valkenswaard is vanwege ontwikkelingsplannen nog toekomstmuziek. Een initiatief van de KNMV om de GP op eigen houtje binnen te halen is momenteel de meest voor de hand liggende optie, maar ook alles behalve zeker.

Brabanders kansrijk, maar niet onverdeeld succesvol in Lommel

Aan het Nederlandse aandeel in het WK zal het niet liggen: meerdere teams worden vanuit Nederland gerund en het heeft volop wereldtoppers. In de MXGP lijkt Yamaha-fabrieksrijder Glenn Coldenhoff (Best) de beste hoop op een goed resultaat. ,,Ik kijk zeker uit naar Lommel”, vertelde Coldenhoff een week voor de GP. ,,Maar... de ene keer is het geweldig en de andere keer is het drama. Ik weet nooit wat ik kan verwachten daar.” Als de serie zich doorzet moet het dit keer weer prijs worden voor de in Heesch geboren Coldenhoff: afgelopen seizoen kwam hij een manche niet goed weg en ging hij in de tweede manche samen met Jeffrey Herlings tegen de grond.

Ook Brian Bogers (Eindhoven) en Calvin Vlaanderen (Westerhoven) komen uit in de MXGP. Laatstgenoemde heeft de beste papieren. Vlaanderen won namelijk de enige echte andere zandrace dit seizoen in Sardinië: met een 1-1 greep hij een oppermachtige eerste MXGP-zege. De geboren Zuid-Afrikaan heeft deze GP zeker omcirkeld in zijn agenda! Ook bewezen zandrijder Bogers zal extra geïnspireerd rondrijden na enkele weken geleden voor het eerst vader te zijn geworden.

Roan van Moosdijk, MXGP. Van de Moosdijk (2020) en Kay de Wolf (2021) zijn de crossers die afgelopen seizoenen al eens op het podium stonden in Lommel en dit weekend weer rijden.

In de MX2-klasse brengt Brabant twee racewinnaars aan de start met Kay de Wolf (Eersel) en Roan van de Moosdijk (Eindhoven), beide rijdend voor Nestaan Husqvarna. De Wolf was in 2021 fenomenaal in Lommel en miste eerder dit seizoen de zand-GP in Sardinië. ,,Dus dan moet het nu maar in Lommel gebeuren”, vertelde hij met een grote grijns. ,,Het zal wel warm worden en in het begin van de week moesten we maar binnen fietsen”, refereerde de 17-jarige crosser aan de hittegolf. Van de Moosdijk keert terug na tien gemiste wedstrijden door blessureleed. ,,Het was een hele zware blessure, maar alles is goed hersteld nu. Ik ga zonder verwachtingen van start”, stelde hij realistisch.

Herlings klaar voor 2022?

Ondertussen blijft het stil rondom de wereldkampioen van 2021. Herlings blesseerde zich voor het seizoen en ging enkele maanden later voor de tweede keer onder het mes. Controles hebben Herlings nog geen groen licht verschaft, zo vertelden bronnen van KTM aan deze krant. Men zal op een wonder moeten hopen, wil Herlings nog voor Nederland starten in de Motocross of Nations, eind september in RedBud.

Glenn Coldenhoff in actie.