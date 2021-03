Na debuut voor Oranje-Rood krijgt Guusje Moes (16) lift van de coach

De 16-jarige Guusje Moes had haar debuut in Dames 1 van Oranje-Rood tot afgelopen week ‘totaal niet zien aankomen’. De snelle, behendige aanvalster uit Moergestel maakte vrijdagavond tegen Kampong (0-0) haar eerste minuten in de hoofdklasse. En zo trad ze in de voetsporen van haar oudere zus Freeke.

Woensdagavond kreeg Guusje Moes van haar B1-coach Babette van der Velden te horen dat ze donderdag voor het eerst mocht meetrainen met Dames 1. En ook dat ze zeer waarschijnlijk een dag later haar eerste speelminuten zou gaan maken in de hoofdklasse. ,,Na dat telefoontje stond ik te springen in de kamer”, zei de jongste van vier zusjes Moes vrijdagavond na de remise tegen Kampong. ,,Ik zag het totaal niet aankomen. Ik ben tweedejaars B-junior en vind het al heel mooi dat ik één keer per week mag meetrainen met de A1.”

Oudere zus is trots

De eerste die Guusje Moes belde om het heuglijke nieuws te vertellen was natuurlijk haar zes jaar oudere zus Freeke. Zij speelde jarenlang voor Oranje-Rood en maakte afgelopen zomer de overstap naar Amsterdam. ,,Freeke vond het supergaaf voor mij. Ze zei ook meteen: hopelijk mag je 18 april ook meedoen als jullie tegen Amsterdam spelen.”

Met haar ranke lichaam, snelheid en technisch vermogen heeft de nieuwe Moes-telg veel weg van haar 22-jarige zus én Oranje-international. ,,Ja ik hoor vaak dat we op elkaar lijken. Ik denk ook dat we allebei best veel scoren.” Tegen Kampong lukte dat nog niet. Oranje-Rood wist gedurende de hele wedstrijd weinig te creëren. Het (te) laag geklasseerde Kampong had het beste van het spel en kreeg in totaal acht strafcorners.

Ultra jong team

De Eindhovense ploeg kon uiteindelijk tevreden zijn met een punt. Coach Stefan Duyf bracht met Moes (16), Trijntje Beljaars (16), Babs van Hest (17) en Daphne Nikkels (19) een ultrajong team op de been. Noodgedwongen, want Oranje-Rood miste vanwege blessures en ziekte de ervaren speelsters Donja Zwinkels, Pauline Leclef en Janneke van de Venne.

Zondag zit Guusje Moes in ieder geval weer bij de selectie als Oranje-Rood op bezoek gaat bij Pinoké, stelde Duyf na de wedstrijd. ,,Guusje is een groot talent, ze deed het prima vanavond. Ik heb haar enkele keren zien spelen in de B1 en ze viel me op. Ik ben heel benieuwd naar haar”, aldus Duyf, die de debutante vrijdagavond hoogstpersoonlijk een lift gaf naar Moergestel. Zelf woont de coach in Berkel-Enschot.