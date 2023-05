Na elf jaar wacht nieuw avontuur voor Miss PSV Jeslynn Kuijpers

Als het grootste tienertalent van Nederland kwam Jeslynn Kuijpers elf jaar geleden binnen bij toen nog PSV/FC Eindhoven. Maandagavond, na de met 1-3 van Ajax verloren return in de halve finale van de eredivisie cup, was het voor haar klaar op Campus De Herdgang. PSV heeft de optie in het contract van de kleine aanvallende middenveldster, dit seizoen vooral bankzitster, niet gelicht.

De nuchtere Kuijpers, toch ‘Miss PSV’, voelt er na het afscheid van meerdere speelsters op het veld nog niet veel bij. ,,Het is wel gek dat dit hier mijn laatste wedstrijd is geweest, maar het is wat het is. Het besef is er nog niet echt, terwijl ik het al wel eventjes weet”, aldus Kuijpers. ,,Nu staat hopelijk een heel mooi nieuw avontuur op mij te wachten.”

Nog niet stoppen

Aan stoppen, zoals Kika van Es en Mandy van den Berg doen, is de nog altijd pas 27-jarige Tilburgse zeker nog niet toe. Als ze zichzelf moet aanprijzen bij een nieuwe club, wat noemt ze dan op wat ze geleerd heeft in al die jaren PSV? Kuijpers: ,,Ik heb heel wat ervaring op het hoogste niveau opgedaan, dus dat hoop ik mee te nemen.”

Ik was er vanaf de start bij en dan is het schitte­rend om te zien waar het naartoe gegroeid is Jeslynn Kuijpers (27), Miss PSV

Terugkijkend op elf seizoenen PSV ziet ze vooral de mooie dingen. Neem de rappe ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. ,,Ik was er vanaf de start bij en dan is het schitterend om te zien waar het naartoe gegroeid is. We zijn echt een geïntegreerd onderdeel van een grote club nu.”

Of pak de vriendschappen voor het leven die ze er heeft gesloten. Nadia Coolen, the last woman standing van de eerste PSV-selectie, moest bij het eerbetoon flink wat tranen laten. ,,Haar ga ik hartstikke missen. Vanaf dag één is dit een vriendschap geweest die zich niet laat overtreffen. Ik vind het wel heel spijtig dat dat nu op het veld ten einde komt.”

Bijna kampioen

En dan was er nog het seizoen 2019-2020. ,,Het jaar dat we het zo goed deden en bijna kampioen werden. Fantastisch, tot corona om de hoek kwam kijken”, zegt Kuijpers, die twee jaar geleden met PSV de beker won. ,,Het is niet meer zoals het toen was ja. Moeilijk te zeggen waar het mee te maken heeft dat het ons in de jaren daarna ontglipt is. Er moeten bij PSV wel echt weer stappen gemaakt worden.”

Nu er een streep onder het seizoen 2022-2023 staat, kan het de boeken in als een weinig verheffend hoofdstuk. PSV kreeg het lek na een slechte start boven water. Maar de laatste weedstrijden toonden ook overduidelijk aan dat een kwaliteitsinjectie nodig is. En dat terwijl smaakmaakster Esmee Brugts ook tot de vertrekkers uit Eindhoven behoort. Manager vrouwenvoetbal bij PSV Sandra Doreleijers moet na een tegenvallend seizoen opnieuw terug naar de tekentafel.

Volledig scherm Trainer Rick de Rooij liet Jeslynn Kuijpers maandag invallen tegen Ajax. Hier snelt ze voorbij Vita van der Linden. © DCI Media