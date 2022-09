Na historische prestatie begint het echte werkt pas voor squashtalent Rowan Damming

Squasher Rowan Damming lanceerde in augustus zijn carrière. Nog nooit had een Nederlandse junior ook maar de kwartfinales gehaald op het WK-19 en het was twintig jaar geleden dat een Europeaan de titel opeiste. De 17-jarige Bosschenaar deed het, maar loopt nu niet met zijn hoofd in de wolken.

Rowan Damming, die bij SquashTime Eindhoven op de club woont, werd bij thuiskomst door Sjef en Ita van der Heijden verrast met een feestje. ,,Ik ben nog twee minuten in het busje blijven zitten, dacht wat is dit nou!? Al die mensen stonden daar voor mij. Heel bijzonder”, zegt Damming, die na een week vakantie nog moet bekomen van alle aandacht die bij zijn historische prestatie komt kijken.

De eerste Nederlandse wereldkampioen squash bij de junioren zag zijn aantal volgers op Instagram verdubbelen. ,,Ik heb zo’n driehonderd privéberichten gehad, nog los van reacties onder een foto. Niet normaal wat ik allemaal heb moeten beantwoorden en hoe vaak ik op de foto ben gegaan.”

Binnenkort schuift hij samen met Marco van Basten aan de talkshowtafel van Eva Jinek aan. De voormalig topvoetballer is zijn bekendste fan sinds ze een aantal jaar geleden tegen elkaar speelden en de tiener de voor hem toen nog onbekende grijze man alle hoeken van de baan liet zien. Van Basten had meteen door dat die Damming een speciale is. Zoals de familie Van der Heijden daar ook al een poos van overtuigd is, al verraste hij trainer Sjef in augustus toch ook nog.

Quote Ik was top acht geplaatst en had als doel om dat waar te maken Rowan Damming (17), squasher

,,Ik had ook nooit gedacht dat ik het WK zou winnen”, blikt Damming terug op zijn succesvolle toernooi in Frankrijk. ,,Ik was top acht geplaatst en had als doel om dat waar te maken. Daarna was elke ronde die ik verder kwam een cadeautje. Al moest ik in de halve finale tegen een Egyptenaar van 14 jaar (Mohamed Zakaria, red.). Toen dacht ik wel; als ik nu verlies sta ik als 17-jarige voor aap. Die moest ik winnen.”

Volledig scherm Rowan Damming schreeuwt het uit na het behalen van de wereldtitel bij de junioren. © World Squash Federation

Dat gebeurde waarna hij in de finale tegenover Finnlay Withington stond, aan wie hij in april nog de Europese titel moest laten. Damming nam in drie sets revanche op de Engelsman: 11-4, 12-10, 11-8. ,,Ik wist niet wat ik op dat moment moest denken. Van alles schoot door mijn hoofd heen”, aldus Damming, die van vreugde zijn racket het publiek in gooide.

Of eigenlijk het racket van Milou van der Heijden, want zelf had hij er niet genoeg mee naar Nancy. ,,Ik heb een paar frames kapot geslagen tegen de muur en moet sowieso opletten omdat ik snel een snaar breek. Milou speelt met dezelfde bespanning, dus een nieuw gripje om het handvat en ik merk geen verschil.”

Nieuwe status

Met zijn nieuwe status als wereldkampioen moest hij vervolgens nog het landenkampioenschap spelen. De Nederlandse jongens werden zesde en Damming bleef ongeslagen. ,,Ik vond het wel lastig om me weer te focussen nadat ik zo’n mentale inspanning heb geleverd en de ontlading zo groot is.”

Quote Ik word dan wel wereldkam­pi­oen, maar er is ook nog genoeg ruimte om me te verbeteren Rowan Damming (17), squasher

Zelfkritisch is Damming zeker. Hij geeft aan dat hij de komende jaren heel hard moet gaan trainen. ,,Mijn niveau dit WK was namelijk niet per se heel best. Ik word dan wel wereldkampioen, maar er is ook nog genoeg ruimte om me te verbeteren. Dat is fijn voor de toekomst. Van de top acht was ik degene die het minst handig is met zijn racket”, aldus Damming. ,,Fysiek maakte ik het verschil, denk ik.”

Damming beseft heel goed dat dit pas de start is. ,,Volgend jaar moet ik in Australië mijn titel verdedigen. Daarnaast wil ik onder-19 ook het British Open, NK en EK winnen. En het zo goed mogelijk doen op de PSA-tour bij de senioren. Deze maand ga ik een toernooi in Koeweit spelen, mijn eerste buiten Europa. Het echte werk begint, zullen we maar zeggen.”

Volledig scherm Rowan Damming en Amina Orfi uit Egypte poseren als kersverse wereldkampioenen bij de junioren met hun prijs. © World Squash Federation