Na zes jaar weer brons voor Van der Heijden en Ter Sluis op EK squash: ‘Supergaaf’

De Oranje-equipe had het beste voor het laatst bewaard. De Françaises staan individueel hoger op de wereldranglijst van squashbond PSA, maar gesteund door het publiek trokken de Nederlandse vrouwen de eerste twee partijen en daarmee de overwinning naar zich toe. Van der Heijden (nummer 47 op de PSA-ranking), voor het eerst de bondscoach maar ook nog steeds de kopvrouw, opende op de glazen baan in het Klokgebouw met een 3-0 zege (13-11 11-8 11-6) op Coline Aumard (PSA-38).

Tessa ter Sluis (PSA-62) had vijf games nodig om het voortijdig af te maken tegen Enora Villard (PSA-39) 11-6 10-12 6-11 11-9 11-9. ,,Ik ben heel blij dat ik sterk begon en ons op 1-0 kon brengen. Tessa heeft vervolgens haar hoofd cool gehouden en gevochten voor elk punt. Met 11-9 in de laatste game had ze de partij ook kunnen verliezen. Fleur Maas was ready to go, maar gelukkig was dat niet meer nodig”, aldus Van der Heijden, nog nat van de fles bubbels die Ter Sluis in het feestgedruis heeft laten knallen.

Heel spannend

Het eerste doel, handhaving in divisie 1, werd donderdag al behaald met een plek in de halve finale. ,,Dat was al superspeciaal”, blikt Ter Sluis terug. ,,Het was heel spannend. Niet te geloven dat we derde zijn geworden, supergaaf. Fantastisch om dat weer met Milou en met dit jonge team te doen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Tessa ter Sluis knuffelt na het behalen van het brons met Fleur Maas. © Kees Martens/DCI Media

Nederland won voor het laatst in 2016 een medaille, ook met Van der Heijden (31) en Ter Sluis (27) in de ploeg. Die ervaring is een voordeel, maar brengt ook extra druk met zich mee. ,,Je kunt je niet meer verschuilen”, aldus de bondscoach. ,,Ik heb de meiden regelmatig toegesproken deze week en ze voorgehouden dat dit is waar we zo hard voor trainen. We mogen het in eigen land doen, een setting om van te genieten. Ook daarin zijn we geslaagd.”

Titel naar Engeland

Dat Engeland de finale bij de vrouwen won veel minder verrassend dan het brons van Nederland, gezien het feit dat dit de 41ste eindzege in 43 edities was. In het Britse onderonsje verschalkte Tesni Evans uit Wales nog wel Sarah-Jan Perry, maar daarna hadden Emily Whitlock en Stacey Gooding het nakijken tegen Georgina Kennedy en Lucy Turmel, die er in de beslissende wedstrijd gallery play van maakte.

Quote Vooraf zei ik top zes, dus een bronzen medaille is geweldig Milou van der Heijden (31), Squashster en bondscoach Oranje

Vijf van deze zes speelsters behoren tot de top twintig van de wereld. Die aansluiting weer vinden (Nederland won het EK in 2010) is volgens Van der Heijden en Ter Sluis een langetermijnproces. ,,Dan heb je een groter aantal speelsters nodig”, weet Van der Heijden, die bewust in de poulefase tegen Wales en de halve finale tegen Engeland niet voor de beste opstelling koos. ,,We wisten dat we tegen hen geen kans zouden hebben, dan is het slimmer om te rusten zodat we de volle focus hadden op de wedstrijden die er voor ons wel toe deden. Die kans heeft zich voorgedaan en die hebben we gegrepen. Je moet voor zo’n toernooi je eigen doelen stellen. Vooraf zei ik top zes, dus een bronzen medaille is geweldig.”

Volledig scherm Milou van der Heijden in de wedstrijd om de derde plaats tegen Coline Aumard. © Kees Martens/DCI Media