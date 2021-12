Naam De Brouwer voor altijd gekoppeld aan synchroonzwemmen: ‘Onze prestatie is medaille-waardig’

In Tokio herhalen ze iedere dag een belofte die ze elkaar hadden gedaan. ,,Op een wedstrijd zijn we zo gefocust dat we bij thuiskomst zijn vergeten wat er die week allemaal is gebeurd. Dat wilden we tijdens de Spelen niet laten gebeuren, want we weten niet hoe vaak we zoiets groots nog mogen meemaken. Sta daar even bij stil en kijk goed rond”, zegt Noortje de Brouwer.