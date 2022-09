Naam Van Hulst verdwijnt; tennisbolwerk gaat op in Amjoy

Tennis Academy Henk van Hulst, al ruim veertig jaar een begrip in de regio en ver daarbuiten, gaat op in Amjoy Tennis. De naam verdwijnt, het gedachtegoed zeker niet. Het grote doel is weer tennissers in de top-100 van de wereld afleveren.

Met On Tour hadden de twee tennisscholen al een samenwerkingsverband. Nu wordt Tennis Academy Henk van Hulst geïntegreerd in Amjoy Tennis, dat daarmee de grootste partij in het zuiden van het land is.

Annemieke van Sambeek ging bij de inmiddels 80-jarige oprichter Henk van Hulst op bezoek om over de plannen te vertellen. ,,Hij heeft hier zijn hart en ziel ingelegd. Voor Henk moet het duidelijk zijn dat alles gewoon doorgaat en zijn erfgoed bewaard wordt”, zegt Van Sambeek, die tien jaar geleden samen met Annemarie Mikkers in Veldhoven begon met Amjoy Tennis. ,,Hij komt binnenkort op een training kijken.”

Prestatietennis

Willem Jan van Hulst nam in 2008 de leiding op de academie in Valkenswaard over van zijn vader Henk. ,,Voor mij persoonlijk verandert er niet veel. Met mijn school heb ik alleen prestatietennis, een vierde van wat Annemieke en Annemarie bij Amjoy hebben opgezet. Daarom is het mooi dat ik kan instappen”, aldus Van Hulst. ,,Wij maken een slag waar misschien wel meer tennisscholen over nadenken. Wij kunnen daarin een voorbeeld zijn. Het gaat er toch om dat spelers er profijt van hebben.”

Volledig scherm Amjoy Tennis met boven (v.l.n.r.) technisch directeur Annemieke van Sambeek, trainster Margo Span, coördinator Annemarie Mikkers, ATP-coach Willem Jan van Hulst. Gehurkt de trainers Jochem Mol, Rik van Gerwen en Benjamin Reek. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Amjoy biedt een complete keten aan; van school- en clubtennis tot prestatie- en proftennis, met bijbehorende eigen evenementen zoals het internationale Futuretoernooi van vorige maand in Eindhoven. ,,Zo’n proftoernooi willen we zelf organiseren, zodat onze spelers met wildcards aan dat niveau kunnen proeven”, geeft technisch directeur Van Sambeek aan. ,,Wij willen de beste opleiding van Nederland zijn en concurreren met de grootste tennisscholen in Europa.”

High potentials

ATP-coach Van Hulst kan zich volledig richten op de zogenaamde high potentials, de grootste talenten die niet voor collegetennis in de Verenigde Staten kiezen maar vanuit Brabant hun carrière willen lanceren. ,,Beginnen met professioneel tennis is heel duur”, legt Mikkers uit. ,,Dan moet je een sterke groep creëren die samen kan reizen met een coach. Die heeft nu ook de ruimte om mee te gaan voor de begeleiding, de trainingen kunnen opgevangen worden.”

Het toptennis zit op Valkencourt in Valkenswaard en bij David Lloyd in Veldhoven en daarnaast werkt Amjoy Tennis samen met de verenigingen ELTV en Volley in Eindhoven, Bastion Baselaar in Den Bosch en TOS in Bergeijk. Voor Mikkers, fulltime verantwoordelijk voor de back office, is het al bij al een flinke puzzel. ,,Maar door de schaalvergroting heb ik ook meer mogelijkheden. Binnen één organisatie kan ik makkelijker iedereen, dus trainers en spelers, op z’n plek zetten en de trainingsgroepen homogener maken.”

Van Hulst besluit met een voorbeeld: ,,Stan Put speelde in zijn leeftijdscategorie de nationale indoorfinale tegen Pim de Graaff. Waarom trainen zij apart als ze op hetzelfde niveau zitten? Daar gaan we nu een eenheid van maken.” Zo gaan Van Hulst en Amjoy alles met elkaar verweven, in de hoop opvolging van Sjeng Schalken, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh voort te brengen.

Volledig scherm Technisch directeur Annemieke van Sambeek en trainer Jochem Mol van Amjoy Tennis. © Dave Hendriks/DCI Media