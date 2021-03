Nadine Broersen houdt na drie onderdelen zicht op medaille

Eerste doelpunt Oran­je-Rood in 2021 nog niet meteen goed voor de winst

27 februari Donja Zwinkels maakte zaterdagmiddag het eerste doelpunt van Oranje-Rood in 2021. Het was uiteindelijk niet genoeg voor de zege op HDM, de hoofdklassewedstrijd in Eindhoven eindigde in 1-1.