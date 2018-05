Nederlands kampioen Schuttert kijkt uit naar CSI Eindhoven: 'Schitterende graspiste'

Kristina Erman langer bij PSV Vrouwen

1 mei Kristina Erman heeft haar contract met één seizoen verlengd bij PSV Vrouwen. De Sloveense verdedigster twijfelde over haar toekomst, maar is toch erg blij met haar nieuwe verbintenis. ,,Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is voor mij.”