Nederlandse ijshockeyvrouwen dicht bij historische promotie naar A-poule: ‘Het is nú al een stunt’

De Nederlandse ijshockeyvrouwen blijven in positieve zin verbazen bij het WK voor B-landen in China. Na overwinningen op Slowakije, Oostenrijk en Noorwegen is zelfs promotie naar de A-poule mogelijk, het hoogste mondiale niveau.

Het eerste duel in het Chinese Shenzhen ging voor Oranje - met onder meer de Tilburgse Kayleigh Hamers, Bossche Michelle van Ooijen en de Eindhovense derde goalie Djama Mans in de gelederen - nog ruim verloren tegen Denemarken (1-6). Maar toen ging het plots crescendo, met zeges op Slowakije (3-0), Oostenrijk (2-1) en Noorwegen (6-3).

Sterk thuisland

Op de slotdag van het toernooi volgt nog de ontmoeting met het sterke thuisland, dat tot dusverre al z'n wedstrijden wist te winnen. Bij winst is Nederland zeker van promotie, maar ook bij een nederlaag in dat duel behoort dat nog tot de mogelijkheden. De beste twee landen van dit B-WK maken namelijk het stapje hogerop. Maar Oranje is dan wel afhankelijk van andere uitslagen en de ruime nederlaag tegen Denemarken kan dan weleens de doorslag gaan geven.

Mocht Nederland wél bij de beste twee eindigen, dan zou het de eerste keer zijn dat het vrouwenteam in de A-poule uitkomt. De mannen lukte dat in het verleden één keer, in 1981, nadat de ploeg in 1979 via een 4-3-overwinning op de DDR in de B-poule promotie had afgedwongen.

Handhaven

,,We gingen hier naartoe me handhaven als doelstelling”, aldus bondscoach Marco Kronenburg. ,,Maar ik wist wel dat er meer in het vat zat. Het was alleen zaak dat de dames daar ook van overtuigd raakten. Dat is nu wel het geval. Het is nú al een stunt, of we nou promoveren of niet. Ik weet zeker dat de bondscoaches van Oostenrijk, Slowakije en Noorwegen vooraf hebben gedacht: tegen Nederland winnen we sowieso.”

Zaterdag staat voor Oranje dus de beslissende wedstrijd tegen China op het programma. Kronenburg: ,,Dat wordt sowieso een spektakel. We spelen hier in de olympische ijshal. Die zal dan wel vol zitten met achttienduizend mensen. Daar kijken we naar uit natuurlijk.”

De omstandigheden zijn volgens de bodscoach goed. ,,Al is het wel raar natuurlijk, een WK ijshockey in augustus. Dit WK zou eigenlijk al eerder zijn gehouden, maar vanwege corona-restricties in China is het verschoven, vandaar. Het is hier nu 35 graden met een luchtvochtigheid van 95 procent. Maar het ijs ligt er geweldig bij.”

Volledig scherm Nederland heeft gescoord tegen Noorwegen tijdens het WK voor B-landen in China. © Wangyue