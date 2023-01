Nick van den Berg herpakt zich na valse start bij NK pool in Heesch

Uiteindelijke waren het de favorieten die wonnen in de kwartfinales van het 8-ball bij het NK pollbiljart in Heesch vrijdagmiddag. Maar niet iedereen had een even goede start. Niels Feijen kwam met 0-2 achter te staan en won uiteindelijk toch eenvoudig met 8-2 van Eindhovenaar Tim Jonkman.

De partij van de andere grote favoriet, NIck van den Berg, verliep bijna identiek. Alleen miste hij zijn start nog iets meer. Maar na 0-3 werd het voor hem toch 'gewoon’ 8-3 tegen de Limburger Joey Haegmans.

Behoorlijk lastig

Cyriel Ledoux maakte het vervolgens Roosendaler Tim de Ruyter behoorlijk lastig. Tot 5-5 ging het duel gelijk op, maar toen viel er geen bal bij de break van Ledoux. De Ruyter profiteerde, gaf zijn - eerste - voorsprong niet meer uit handen en won met 8-6. ,,Ik ben hier wel een beetje ziek van”, aldus Ledoux, die een aantal jaar in Eindhoven woonde voor zijn studie en omdat het trainingscentrum van de bond daar gevestigd is, maar nu weer in Limburg woont. ,,Ik ken Tim goed, we hebben samen in Nederlandse teams gespeeld. Hij richt zich volledig op het biljarten, ik heb andere keuzes gemaakt, me op mijn studie en werk gericht om wat vastigeheid te creëren. En dat is het verschil in zo'n wedstrijd. Hij kon bij 5-5 het gaspedaal nog een keer intrappen, ik niet meer.”

Opgelucht

Dat De Ruyter opgelucht was na afloop, bleek wel uit de vreugdekreet die hij slaakte nadat hij Ledoux de hand had geschud. ,,Het was een pittige wedstrijd”, aldus de Roosendaler. ,,Mijn breaks liepen niet lekker, die van hem juist heel goed. Tot die ene bij 5-5. Daar heb ik goed van geprofiteerd, al baalde ik er wel van dat ik het op 7-5 al niet afmaakte.”

De vierde halvefinalist is Ivo Aarts uit het Limburgse Ochten, die Amsterdammer Casper Verstegen terugwees met 8-2. Vrijdagavond worden de kwartfinales 9-ball gespeeld in cultureel centrum De Pas in Heesch. Entree is gratis.

NK poolbiljart in Heesch.

Kwartfinales 8-ball: Niels Feijen - Tim Jonkman 8-3, Ivo Aarts - Casper Verstegen 8-2, Tim de Ruyter - Cyriel Ledoux 8-6, Nick van den Berg - Joey Haegmans 8-3.

Halve finales, zaterdag vanaf 11.30 uur: Feijen - Aarts en De Ruyter - Van den Berg.

Finale, zaterdag om 15.45 uur.

Kwartfinales 9-ball: Marc Bijsterbosch - Yannick Pongers, Jan van Lierop- Quinten Pongers, Tim de Ruyter - Johan van der Leest, Nick van den Berg - Niels Feijen.

Halve finales, zondag vanaf 11.00 uur.

Finale, zondag om 15.15 uur.