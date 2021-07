Nick van der Meer is de snelste bij ‘ouderwets’ wielerfeest in Duizel

De gele trui van Duizel kwam maandagavond om de schouders van Nick van der Meer. De renner van het VolkerWessels Cycling Team was in de eindsprint de snelste van een kopgroep van zes renners. De semi-prof kreeg Remco Schouten en Rico van Damme naast zich op het podium.

Op de flink uitgedunde wielerkalender wist de wielerronde van Duizel stand te houden. Organisator Pieter Keeris was dan ook trots dat zijn ronde wél door kon gaan. ,,Er zijn veel koersen afgelast en dat we in Duizel wel ons complete programma hebben kunnen draaien, daar ben ik best trots op. We hebben bij de gemeente met een oog op de Covid-beperkingen een aangepast plan ingediend.’’ Met succes dus.

Rondom het parcours had iedereen het gevoel van ‘het mag weer!’. Overal waren families en vriendengroepen ouderwets aan het barbecueën en ook de kermisgeluiden op de achtergrond deden vertrouwd aan.

Kopgroep van zes

In die aangename sfeer en onder een lekker zonnetje reed een omvangrijk peloton een honderd kilometer lange koers. Al in de tweede ronde reed een sterke kopgroep van zes weg. Hoewel het peloton verwoede pogingen deed om weer in de buurt van de vluchters te komen, gaven de zes op kop geen krimp. Ronde na ronde diepten ze de voorsprong op het peloton uit.

Voor veel renners was het duidelijk de eerste serieuze koers van het jaar, want hoe langer de wedstrijd duurde, hoe verder het peloton uitgedund werd. Ondanks een aantal uitlooppogingen in de finale moest een eindsprint de beslissing in de koers gaan brengen. Daarop mocht Van der Meer het zegegebaar maken.

,,Het is altijd fijn om een koers te winnen, vooral in een gemankeerd seizoen als dit”, glunderde Van der Meer. ,,We waren al vroeg met een groepje weg en konden al snel een gat slaan. Dan wordt er in het peloton toch wat gekeken en dat is dan weer in ons voordeel. Er zaten snelle mannen in de kopgroep, maar ik heb op mijn eigen sprint vertrouwd. Vaak ben ik een van de renners die het actiefst in koers is en grijp ik naast de zege, maar hier wilde ik om de winst rijden.’' Hij is ook meteen de eerste leider in het Kempische klassement.

Meepikken

De vrouwenkoers werd een prooi voor Anouska Koster. De Friezin van Jumbo-Visma reed drie ronden voor het einde weg van haar vluchtgenote en klassementsleider in de Kempische Wielerzomer Maike van der Duin. De derde podiumplek was voor Loes Adegeest. ,,Het was leuk om weer eens een rondje rond de kerk te kunnen rijden’’, glunderde de winnares. ,,Ik ben op weg naar een etappekoers in Frankrijk en besloot deze wedstrijd mee te pikken.’’