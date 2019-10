Nieky Holzken aast op revanche én wereldtitel tegen Regian Eersel in Jakarta: ‘De kans van mijn leven’

VideoNieky Holzken (35) moest in mei de wereldtitel van ONE Championship nog op ongelukkige wijze aan Regian Eersel laten. Als het aan hem ligt, loopt het op 25 oktober anders. Dan krijgt Holzken in Jakarta een nieuwe kans op de wereldtitel, opnieuw tegen Eersel. ,,Dit is de kans van mijn leven.”

Holzken oogt scherp en gefocust in zijn eigen sportschool aan de Icarusstraat in Helmond. Even daarvoor heeft schoonvader en Sjef Weber al verteld dat zijn pupil ‘heel scherp begint te worden.’ De Helmondse kickbokser, die al zeven wereldtitels achter zijn naam heeft staan, heeft ook iets goed te maken na zijn vorige gevecht met Eersel in Singapore. Holzken hield daar ‘een zuur gevoel’ aan over, zeker omdat Eersel in de tweede ronde een knie op zijn lever kreeg, maar net deed alsof hij in zijn edele delen werd geraakt. En dus kreeg hij de tijd om te herstellen. ,,Het had heel anders kunnen lopen, ja. De baas van ONE Championship stuurde ook al meteen een berichtje dat we een kans zouden krijgen op een rematch. Die kans grijp ik met beide handen aan”, verzekert de Helmonder.

Holzken vertrekt zondag al naar de Indonesische hoofdstad. ,,Ik denk dat ik er heel goed voor sta, ik ben meteen na de bouwvak begonnen en heb keihard getraind. Heb er alles voor gelaten. Op tijd naar bed, gezond gegeten. Deze rematch is de kans van mijn leven”, benadrukt Holzken, die het gevecht met Eersel ook ‘beladen’ noemt.

Cirkel rond in Azië?

Deze keer hoopt hij de cirkel in Azië wél rond te kunnen maken. Hij pakte zijn eerste wereldtitel voor Glory in 2013 in Tokio. Daar koestert hij nog altijd warme herinneringen aan. ,,Dat was een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Vroeger was ik nog vuilnisman, liep ik achter die wagen aan te sjokken. In Tokio besefte ik me dat ik het had gemaakt als kickbokser. Ik kon van mijn hobby leven en kan dat nu nog steeds”, concludeert Holzken.

Schoonvader en trainer Weber haakt in en kijkt met net zo'n warme gevoelens terug op die titel in Tokio. ,,Dat was de mooiste dag van mijn leven, op de geboorte van mijn kinderen na.” En wat als zijn schoonzoon in Jakarta opnieuw de wereldtitel grijpt, maar dan bij het Aziatische ONE Championship? ,,Dan wordt dát misschien de op een na mooiste dag van mijn leven”, grijnst hij. Dan, serieuzer: ,,Nu is belangrijker dan toen. We gaan knallen.”