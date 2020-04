Nieky Holzken blijft belangrijkste uitdager voor wereldtitel ONE Championship: ‘Still going strong’

De inmiddels zo'n beetje grootste vechtsportorganisatie van de wereld bracht de lijst maandag voor het eerst naar buiten, in alle gevechtsdivisies en gewichtklasses. Holzken is in de lichtgewichtdivisie (-77,1 kilogram) de nummer één op de uitdagers lijst, achter hem staan Mustapha Haida, Anthony Njokuani, Andy Souwer uit Den Bosch én Elliot Compton. Holzken heeft Haida al eens verslagen, tegen de rest stond hij (nog) niet in de ring.

Nieuwe kans op wereldtitel?

De Helmonder vocht al wel twee keer tegen Regian Eersel, de eerste keer verloor hij nipt, de tweede keer was de wereldkampioen uit Amsterdam duidelijk te sterk. Of Holzken een derde kans zal krijgen om wereldkampioen te worden van ONE? Dat is de vraag, zoals het sowieso nog maar de vraag is wanneer er weer gevochten kan gaan worden. Holzken is ondertussen druk met de verbouwing van zijn huis en met trainen in zijn eigen sportschool. En de ONE-ranglijst geeft hem een goed gevoel ,,36 jaar en still going strong”, schrijft hij op zijn sociale media.