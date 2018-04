Nieky Holzken bouwt rustig verder: 'PSV speelt ook niet iedere week tegen Ajax'

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven blijven behouden voor eredivisie

28 april Het is dan toch uiteindelijk gelukt. Weken verkeerde het FC Eindhoven-front in spanning. Dankzij een overtuigende 9-1 overwinning op TPP Rotterdam blijft FC Eindhoven behouden voor de eredivisie. Directe concurrent HV/Veerhuys –gelijk in punten met de ploeg van coach Jan Vogels – verloor overigens ruim (3-6) van Groene Ster waardoor FCE ook bij een nederlaag verzekerd was van nog een seizoen op het hoogste platform.