Nieky Holzken heeft geen kind aan Bernard Donfack

Voorafgaand aan de partij was al duidelijk dat Holzken sowieso de grote favoriet was. De Helmonder staat 29ste op de wereldranglijst, Donfack - die zijn laatste vijf partijen verloor - is de nummer 230 van de wereld. Het klasseverschil was ook al snel zichtbaar in de Baden Arena. De partij werd in de derde - van in totaal 8 - rondes beslist. Donfack had naar eigen zeggen last van een schouderblessure.