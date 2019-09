Nieky Holzken krijgt nieuwe kans op wereldtitel in Jakarta: ‘Geef me de buit’

The Natural heeft al zeven wereldtitels in zijn bezit en stopt niet voordat hij zijn 8ste titel bij kan schrijven. Dat stelde hij al direct na afloop van het verloren gevecht met Eersel in mei. Destijds moest hij na een slooppartij zijn meerdere erkennen in de Amsterdammer. ,,Ik stop niet voordat die wereldtitel in Helmond is”, zei hij strijdbaar.

Holzken hield ook gemengde gevoelens over aan het eerdere gevecht met Eersel. Want was er gebeurd als het knietje van Holzken in de tweede ronde door de scheidsrechter - en later de jury - op waarde was geschat? Nu deed Eersel het voorkomen alsof hij hard in zijn edele delen was geraakt, en kreeg hij dus alle tijd om te herstellen. Maar als je de beelden nader bekijkt, raakt Holzken hem toch écht op zijn lever. ,,Het had heel anders kunnen lopen als hij acht tellen had gekregen. Dan had Nieky hem meteen gesloopt”, zei coach Sjef Weber al.