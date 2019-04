Nieky Holzken krijgt zijn gedroomde titelgevecht in Singapore: ‘Dit wordt mijn jaar, we gaan knallen’

De titel in de klasse tot 77 kilogram is nog vacant bij ONE, dat hard aan de weg timmert in het kickboksen. Holzken won zijn eerste twee gevechten voor ONE overtuigend van Cosmo Alexandre en Mustapha Haida en stelde toen al dat er ‘mooie dingen aan zaten te komen.’ Eersel is volgens Holzken een geduchte concurrent. ,,Het is een lange jongen met goede knieën. Of het zwaarder wordt dan tegen Cosmo en Mustapha? Dat kan je vantevoren nooit zeggen. Ik weet in ieder geval dat het een interessante wedstrijd wordt. We gaan knallen.”