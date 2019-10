Nieky Holzken uit Helmond zit met hele familie in Jakarta: Alles voor 'hun' Nieky

Ze sliepen in het meest luxe hotel van Moskou, verbleven in de Surinaamse jungle en reden in een gigantische gele Hummer door Las Vegas. Afgelopen week deden Nieky Holzken en zijn vertrouwelingen Jakarta aan, waar ze niet veel verder zijn gekomen dan het driesterrenhotel, een nabijgelegen hardrockcafé - 'daar kan je biljarten' - en de boksarena. De week stond volledig in het teken van 'hun' Nieky, die op zijn 35ste nog altijd meedraait in de top.



De Helmonder is de enige vechter van ONE Championship die met zijn familie is afgereisd naar Jakarta, de rest zit vooral met hun trainer op de hotelkamer de tijd te doden. Holzken gedijt juist het beste met zijn familie in de buurt. Hij kan ook niet zonder die familie, zoals opa Tommie (76).